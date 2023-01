Wie würde Tommy Pedroni auf neue Liebe von Sandra reagieren?

In der vergangenen Staffel von Temptation Island V.I.P. stellten Tommy Pedroni und Sandra Sicora (30) ihre Beziehung auf den Prüfstand. Jedoch ohne Erfolg. Nachdem der gebürtige Franzose mitansehen musste, wie seine Liebste viel Nähe mit einem anderen Verführer zuließ, folgte das Liebes-Aus der beiden TV-Bekanntheiten. Tommy gab gegenüber Promiflash zu: So würde er auf eine neue Liebe von Sandra reagieren!

"Gefallen wird es mir natürlich nicht", erzählte der Blondschopf offen im Promiflash-Interview. Obwohl es ihn schon störe, werde er sich im Falle einer neuen Beziehung seiner Ex nicht äußern. "Sie kann machen, was sie will und wenn sie jemanden kennenlernt und glücklich ist, dann kann sie es gerne machen", fügte der Realitystar hinzu. Da er Sandra ohnehin nicht mehr in den sozialen Netzwerken folge, bekomme er eine Romanze von ihr bloß mit, wenn jemand es ihm schicke.

Doch auch bei Tommy selbst könne sich möglicherweise bald ein neuer Flirt anbahnen. Denn er bekomme viele Nachrichten von Frauen! Allerdings habe das TV-Sternchen noch immer Probleme damit, wieder jemandem gänzlich zu vertrauen. "Ich wäre bereit, es zu versuchen, aber ich weiß, dass es schwierig ist", gab er zu.

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / tommypedroni Sandra Sicora und Tommy Pedroni

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar

