Alicia Keys gab "Criminal Minds"-Shemar Moore einen Korb!

Sie gab ihm keine Chance! Shemar Moore (52) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein. Der Criminal Minds-Star wurde im Januar zum ersten Mal Vater. Bevor er seine derzeitige Partnerin und Mutter seiner Tochter Frankie kennenlernte, versuchte er sein Glück jedoch bei einer anderen Berühmtheit. Alicia Keys (42) hatte es dem einstigen Moderator in den frühen 2000ern angetan. Seine Flirtversuche blieben allerdings erfolglos – Shemar kassierte einen Korb von Alicia!

In der neuesten Episode der The Jennifer Hudson Show plauderte der 52-Jährige über den unangenehmen Vorfall. Bei einem Musik-Event der "Fallen"-Sängerin versuchte er sein Glück: "Ich weiß nicht, wie deine Männersituation ist, aber wenn du mal in L.A. bist, würde ich dich gerne auf einen Drink einladen", fragte er sie vor ihren Gästen. Doch scheinbar war die 42-Jährige nicht begeistert: "Ich respektiere deine Flirt-Versuche, aber meine Männersituation ist geklärt", antwortete sie ihm.

Bei der Party sei auch die Tante der Musik-Legende gewesen, die bei seinem Versuch sogar gelacht haben soll. Der Korb vor Alicias versammelten Zuschauern, Familie und Freunden sei dem Schauspieler so peinlich gewesen, dass er seine Begleiter direkt danach bat, mit ihm abzuhauen. "Ich bin so uncool weggelaufen", berichtete der Neu-Papa belustigt.

Shemar Moore in Los Angeles

Shemar Moore, Schauspieler

Shemar Moore, "Criminal Minds"-Star

