Bell-Lähmung: George Clooneys halbes Gesicht war paralysiert

Wer hätte das gedacht? Seit den 80er-Jahren flimmert George Clooney (61) bereits über die Leinwand und auch über sein Privatleben ist so einiges bekannt. Lange Zeit galt er als der ewige Junggeselle. Seit 2014 ist er jedoch mit Amal Clooney (44) verheiratet und hat mit ihr auch zwei gemeinsame Kinder. Über seine Kindheit weiß die breite Öffentlichkeit allerdings nicht allzu viel. Jetzt offenbarte George, dass er als Kind mit einer Gesichtslähmung zu kämpfen hatte!

Im Rahmen von "Jimmy Kimmel Live!" zeigte der TV-Host eine Aufnahme von George aus Schulzeiten. Letzterer erklärte: "Bevor ihr anfangt zu lachen, muss ich etwas erwähnen: Ich leide auf dem Foto an einer sogenannten Bell-Lähmung. Die Hälfte meines Gesichts ist paralysiert." Der Schauspieler hielt seine Hand auf die eine Hälfte seines Gesichts auf dem Bild, um Jimmy (55) und dem Publikum die Lähmung zu zeigen. Er meinte dazu: "Die andere Hälfte ist ein komplett anderes Gesicht."

"So, jetzt kannst du dich darüber lustig machen", meinte George zu dem TV-Host, doch dieser erwiderte schnell: "Weißt du was? Ich hatte mir dazu keinen Witz überlegt, George." Außer dem Schauspieler war auch Rapper Snoop Dogg (51) zu Gast in der Fernsehshow.

River / MEGA Amal und George Clooney, Oktober 2022

Getty Images George Clooney bei der Premiere von "The Tender Bar"

Getty Images George Clooney bei der Premiere von "Ticket to Paradise"

