Das Gute am Älterwerden: Jane Fonda wird in allem besser!

Das Alter ist nur eine Zahl! Jane Fonda (85) zählt zu den größten Hollywood-Ikonen und ist seit mehr als 60 Jahren im Filmbusiness. Neben ihrer Schauspielkarriere setzt sich die "Schwiegermonster"-Darstellerin für das Klima ein – wofür sie bereits etliche Male verhaftet wurde. Obendrein kämpft sie für die Unabhängigkeit von Frauen auf der ganzen Welt. Für Jane wird das Erreichen ihrer Ziele mit dem Alter immer einfacher!

In einem Interview mit AARP, in dem es um ihre neue Sport-Komödie "80 for Brady"ging, sprach die 85-Jährige auch darüber, wie enthusiastisch ältere Menschen immer noch sein können: "Ich glaube, wenn man älter wird, wird man in fast allem besser." Sie spürt es vor allem während der Arbeit, "da es sich jetzt ausgeglichener anfühlt. "Ich nehme die Dinge mehr auf die leichte Schulter als früher. Sie sind ein bisschen einfacher geworden", gab die zweifache Oscar-Gewinnerin zu.

Co-Star Rita Moreno (91) hat sich mit ihren knapp 80 Jahren im Geschäft ebenfalls als Ikone etabliert und schloss sich Janes Aussage an: "Ich wache mit einem Lächeln auf." Es kommt zwar vor, dass sie sich im Spiegel sieht und denkt: "Mein Gott, wer ist die alte Frau?", aber "dann lege ich etwas Make-Up auf und bin absolut umwerfend."

Anzeige

Getty Images Jane Fonda, Oktober 2022 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Jane Fonda, Rita Moreno, Lily Tomlin und Sally Field bei einer Filmpremiere

Anzeige

Getty Images Rita Moreno bei den Oscars 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de