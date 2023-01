Eddie Murphy verrät: So schüchtern war der "King of Pop"

Wer hätte das gedacht? Eddie Murphy (61) ist vielen als Schauspieler in Komödien bekannt. Seine Karriere hatte bereits in den frühen 80er-Jahren mit seinen Comedy-Sketches bei Saturday Night Live Fahrt aufgenommen. Als legendär gelten bis heute seine Imitationen von Michael Jackson (✝50). Eddie und den "King of Pop" verband eine jahrelange Freundschaft. Jetzt teilte der Komiker eine Erinnerung an seinen Freund Michael!

Der Ausgangspunkt seiner Anekdote war das Haus von niemand Geringerem als Sammy Davis Jr., der in den 1980er-Jahren regelmäßig Filmabende bei sich veranstaltete. Dazu hatte er viele seiner berühmten Freunde eingeladen – unter anderem auch Eddie und Michael. Der 61-Jährige verriet in der "Jimmy Kimmel Live!"-Show, dass der "Thriller"-Interpret inmitten der prominenten Gesellschaft extrem nervös und schüchtern gewesen sein soll. Daraufhin habe er sich einfach hinter einer Tür versteckt. "Da sind so viele Menschen. Eddie, komm!", soll er zu dem "Dr. Dolittle"-Darsteller gesagt und ihn in sein Versteck gelockt haben.

Auf die Frage, ob sich sein Weggefährte durch seine Parodien jemals persönlich angegriffen gefühlt habe, antwortete der Komiker mit einem Nein. Er betonte, dass seine Witze nie böse gemeint waren und er und Michael einander gut genug dafür kannten.

