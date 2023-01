Neuer Lover: Camila Mendes ist "in der Verliebtheitsphase"

Selten offene Worte von Camila Mendes (28)! Die Schauspielerin versucht, ihr Liebesleben weitestgehend privat zu halten. Im vergangenen November gab sie jedoch Hinweise, dass sie wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat – den YouTuber Rudy Mancuso (30). Sie teilte sogar Bilder von ihm. Offiziell bestätigt hat sie die Beziehung noch nicht. Nun schwärmte Camila allerdings in den höchsten Tönen von ihrem Glück.

Im "Going Mental"-Podcast sprach die Riverdale-Darstellerin nun offen über ihr Liebesleben – den Namen eines Partners nannte sie aber nicht. Camila wolle ihre Beziehung wahrscheinlich weiterhin privat halten. Sie betonte jedoch: "Ich ändere ständig meine Perspektive darauf. Die Sache ist, wenn ich liebe, liebe ich so stark, dass ich meinen Lover immer zeigen will. Ich werde so wahnsinnig wuschig mit [dem Zeug]." Die 28-Jährige sei inzwischen schon seit mehreren Monaten vergeben: "Ich bin immer noch in der Verliebtheitsphase, aber es ist eine dieser Situationen, in denen ich wirklich versuchen muss, mich zu beherrschen." Sie habe das Gefühl, ihren Lover schon ihr ganzes Leben lang zu kennen. "Und das ist etwas, was ich noch nie zuvor gefühlt habe", freute sich die US-Amerikanerin.

Camila und Rudy werden bald auch zusammen in der Liebeskomödie Música zu sehen sein, bei der der Webstar Regie führt. Über Camilas Beteiligung an dem Projekt erzählte er im April gegenüber Deadline: "Ich bin über alle Maßen begeistert, dass Camilas begnadeter Geist an der besonderen Reise von Música teilnimmt."

Getty Images Camila Mendes im September 2022 in Hollywood

Getty Images Rudy Mancuso, YouTube-Star

Getty Images Camila Mendes, Schauspielerin

