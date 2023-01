Anteilnahme nach "Rust"-Tragödie: Hilaria Baldwin dankt Fans

Hilaria Baldwin (39) bricht ihr Schweigen zur Anklage ihres Mannes. Alec Baldwin (64) muss sich wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Am Set zum Film "Rust" kam die Regisseurin Halyna Hutchins (✝42) durch eine Requisitenwaffe zu Tode, die er in der Hand hatte. Der Schauspieler streitet jedoch vehement ab, in irgendeiner Weise für den Unfall verantwortlich zu sein. Das sehen viele seiner Fans genauso – und dafür ist Hilaria sehr dankbar.

"Es war eine emotionale Zeit für meine Familie und ich möchte betonen, wie dankbar ich für eure Unterstützung, eure Freundlichkeit und eure Vernunft bin", wandte sie sich in ihrem Podcast "Witches Anonymous" an die Fans ihres Mannes. Die Unterstützung bedeute Hilaria und Alec unendlich viel: "Ganz ehrlich, ohne euch würden wir zusammenbrechen. Also vielen Dank, dass ihr im Moment unser Fels seid, denn ich fühle mich nicht so stark."

Besonders für ihre sieben Kinder sei es schwer, dass ihre Eltern diese Tragödie durchmachen müssen: "Kinder sind wie Schwämme und nicht alle Gespräche sind für Kinder geeignet. Wir können nicht leugnen, dass sie die Energie spüren." Allerdings gebe Hilaria sich Mühe, für die Kids immer gute Laune zu bewahren und hoffe, dass sie durch die aktuellen Umstände "widerstandsfähig" werden.

Getty Images Hilaria Baldwin, September 2022 in New York

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im April 2022

Getty Images Alec Baldwin, seine Frau Hilaria Baldwin und ihr Kinder

