Dschungel-Wiedersehen: Bei diesen Stars fliegen die Fetzen!

Hinter Djamila Rowe (55), Luigi Birofio (23), Lucas Cordalis (55) und Co. liegen zwei aufregende Wochen im Dschungelcamp! Die drei Finalisten verbrachten die vergangenen 17 Tage mitsamt einigen weiteren Mitstreitern im australischen Regenwald: Letztendlich konnte sich Djamila im großen Showdown den ersten Platz und die Dschungelkrone sichern. Heute Abend kommen die Stars im Rahmen eines Wiedersehens noch einmal zusammen – und dabei kracht es zwischen drei Promis ordentlich!

RTL veröffentlichte jetzt einen ersten Trailer des abschließenden Dschungelcamp-Wiedersehens, in dem ordentlich die Fetzen fliegen: In dem rund einminütigen Clip herrscht zwischen Jolina Mennen (30), Cecilia Asoro und Cosimo Citiolo (41) dicke Luft. "Du fällst mir wie eine falsche Schlange in den Rücken und machst hier auf Opfer", wettert Jolina unter anderem in der Vorschau. Die Vorwürfe treffen den DSDS-Kultkandidat offenbar so sehr, dass er kurzerhand aufsteht und die Zusammenkunft im Baumhaus verlässt.

Ein weiteres Detail dürfte zusätzlich noch viele Fans freuen – Jana Pallaske (43) ist wieder aufgetaucht! Die Begleitpersonen in Australien hatten zuvor berichtet, dass die Schauspielerin nach ihrem Rauswurf aus dem Versace-Hotel verschwunden und nun nicht mehr auffindbar sei. In dem Trailer zum Wiedersehen sitzt Jana aber gemeinsam mit den anderen Campern im Baumhaus.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

