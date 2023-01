Erstes Reality-Format: So hart war der Dschungel für Jolina

Was war im Dschungelcamp am schwersten für Jolina Mennen (30)? Die Netz-Bekanntheit musste den Traum von der Krone im Halbfinale an den Nagel hängen. Mehr als zwei Wochen hatte die YouTuberin im australischen Busch durchgehalten und sich dort mit ekligen Prüfungen und ihren Mitcampern herumgeschlagen. Vor ihrem Ausscheiden hatte sie sich beispielsweise noch mit Cosimo Citiolo (41) angelegt. Promiflash verrät Jolina, was für sie die größte Herausforderung in der Show war.

Gegenüber Promiflash offenbarte die 30-Jährige: "Ich muss sagen, das Härteste für mich war, mein selbstbestimmtes Leben aufzugeben. Die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen zum Wohle des Teams über zweieinhalb Wochen ist schon sehr kräftezehrend." Außerdem sei eine solche Show generell eine neue Erfahrung für die Bremerin gewesen: "Auch, was hinter den Kulissen einer TV-Produktion geschieht. Das war mir vorher nicht bewusst, da es auch mein erstes Reality-TV-Format überhaupt war."

Zudem plauderte Jolina aus, wie sie sich nach ihrem Exit gefühlt und wie sie sich verändert habe. "Körperlich fühle ich mich an sich top, ich bin knackig, ich habe einiges schon verloren. Es sind über sieben Kilo", gab sie preis.

