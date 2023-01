Harry Styles tritt erneut live bei den Grammy Awards auf!

Harry Styles (28) gibt einen weiteren Live-Auftritt! Der Popsänger feierte seine ersten Erfolge mit der Boyband One Direction. Nach der Trennung der Band im Jahr 2016 startete er seine Solo-Karriere und erklimmt mit seinen neuen Songs immer wieder die Charts. Zurzeit befindet er sich auf Welttournee und begeistert seine Fans mit außergewöhnlichen Live-Shows. Doch zwischendurch macht er jetzt wohl einen Abstecher – denn er wird live bei den Grammy Awards auftreten.

Auf der offiziellen Webseite der Grammy Awards wurde am Montag verkündet, dass Harry Teil des Line-ups für den Abend ist. Gleichzeitig ist er für mehrere Kategorien nominiert, wie beispielsweise mit seinem Album "Harry's House" für das Album des Jahres oder für die beste Pop-Solodarbietung mit seinem Song "As It Was". Neben ihm werden auch große Stars wie Bad Bunny (28), Sam Smith (30) und Lizzo (34) auf der Bühne performen. Moderiert wird der Abend von dem Comedian Trevor Noah.

Auch im Jahr 2021 stand Harry bei der Preisverleihung auf der Bühne. Und auch damals war er mit dem Song "Watermelon Sugar" schon für die Kategorie beste Pop-Solodarbietung nominiert – und gewann diese. Läuft es in diesem Jahr genauso?

Getty Images Lizzo im Dezember 2022

Getty Images Sam Smith auf der Paris Fashion Week 2023

Getty Images Harry Styles im März 2021

