Lucas Cordalis hätte seine Dschungel-Siegprämie gespendet

Für Lucas Cordalis (55) ist gestern der Traum vom Dschungelcamp-Gewinn geplatzt! Der Sohn des ersten Dschungelkönigs Costa Cordalis (✝75) kämpfte im großen Finale mit Djamila Rowe (55) und Gigi Birofio (23) um den Sieg: Letztendlich triumphierte Djamila und schnappte sich somit die begehrte Dschungelkrone. Lucas landete auf dem dritten Platz. Doch was hätte der Drittplatzierte im Falle seines Triumphs eigentlich mit der Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro gemacht? Lucas hätte das Preisgeld gerne gespendet!

Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, betonte Lucas nach dem Finale, dass er vorhatte, die 100.000 Euro zu spenden. "Ich habe mir überlegt, die vielleicht für den 'RTL Spendenmarathon' bereitzustellen – oder zumindest einen großen Teil davon", erklärte der Mann von Daniela Katzenberger (36) und fügte hinzu: "Aber ich glaube, Djamila hat dafür auch eine sehr gute Verwendung."

Und was plant Djamila mit der Siegprämie? Die Gewinnerin wolle ihren zwei Kindern mit dem Geld etwas Gutes tun. "Mein Plan ist es, mit beiden Kindern nach New York zu fliegen. In ein richtig schönes Hotel, wo wir mal nicht darauf achten müssen, ob das jetzt drei, vier oder fünf Sterne hat", hob sie hervor. Zusätzlich wolle sie ihren Kids einen Herzenswunsch erfüllen.

