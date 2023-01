Lucas Cordalis war bis zum Ende von Dschungel-Sieg überzeugt

Lucas Cordalis (55) zeigte sich bis zum Schluss siegessicher! Vor über zwei Wochen reiste der Musiker mit Jolina Mennen (30), Djamila Rowe (55) und Co. in den australischen Busch, um sich den Dschungelcamp-Prüfungen zu stellen. Mit seiner Teilnahme wollte er in die Fußstapfen seines Vaters Costa Cordalis (✝75) treten. Doch für den Mann von Daniela Katzenberger (36) sollte es nicht für den Thron reichen: Er schaffte es nur auf den dritten Platz. Dennoch glaubte Lucas bis zum Schluss daran, dass er die Dschungelkrone mit nach Hause nehmen wird!

Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, sprach der 55-Jährige über seinen dritten Platz: "Ich war tatsächlich bis zur letzten Minute überzeugt, dass ich gewinne. Das ist meine Wettkämpfer-Mentalität." Dennoch betonte Lucas auch, dass er "nicht zutiefst betrübt sei" und "zufrieden" mit Platz drei ist.

"Ich gönne es ihr und freue mich sehr für Djamila", machte der Schwiegersohn von Iris Klein (55) zudem deutlich. "Ich habe erstens das Gefühl, dass sie es wahnsinnig verdient hat und zweitens habe ich das Gefühl, dass es ihr sehr guttut", offenbarte Lucas abschließend.

