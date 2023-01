"Nicht mehr schwanger": Ana Johnson erlitt zwei Fehlgeburten

Ana Johnson (29) spricht über ihre schweren Schicksalsschläge. Vor einigen Tagen hatte die YouTuberin sich mit einem ernsten Thema an ihre Community gewandt: Sie erzählte, dass ihr Partner Tim und sie schon lange einen starken Kinderwunsch hegen, der bisher jedoch unerfüllt blieb. Grund hierfür seien mehrere medizinische Gegebenheiten, die es für die Influencerin unmöglich machen, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Nun verriet Ana, dass sie schon mehrere Fehlgeburten erlitt.

Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte die 29-Jährige nun ein weiteres Video, in dem sie näher auf ihre vergangenen Behandlungen in der Kinderwunschklinik einging. So erzählte sie beispielsweise, dass sie seit 2020 bereits fünf Eingriffe hinter sich habe. "Ich bin nach viereinhalb Jahren Kinderwunsch immer noch nicht schwanger oder vielleicht kann man auch sagen leider nicht mehr schwanger. Nicht mehr, weil von diesen fünf Versuchen zwei tatsächlich erfolgreich waren und zu einer Schwangerschaft geführt haben", berichtete Ana. Jeweils in der sechsten Schwangerschaftswoche habe sie die Embryonen allerdings wieder verloren.

"Meine letzte Fehlgeburt aktuell – also, wo ich das jetzt aufnehme – [liegt] ganze drei Wochen nur zurück", gestand die Beauty unter Tränen. Sie wolle ihre Fehlgeburten aber nicht weiter verschweigen, weil sie es nicht mehr aushalte, das alles nur mit sich selbst auszumachen. Mit ihren Videos wolle sie anderen Frauen, die Ähnliches durchgemacht haben, zudem Mut, Hoffnung und Kraft schenken.

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson

Instagram / anajohnson Ana Johnson / 2022

Instagram / anajohnson Ana Johnson, Influencerin

