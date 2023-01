Hündin ihres Bruders ist tot: Prinzessin Kate nahm Abschied!

Prinzessin Kate (41) stand ihrem Bruder zur Seite! Die dreifache Mutter ist das älteste von drei Geschwistern. Zu ihrer Schwester Pippa Middleton (39) und ihrem Bruder James Middleton (35) soll die Frau von Prinz William (40) einen sehr engen Draht haben. Jedoch hat die Royal-Dame einen sehr vollen Terminkalender und somit nicht sonderlich viel Zeit für private Angelegenheiten. Doch im Ernstfall ist sie immer für ihre Liebsten da: Die Hündin ihres Bruders starb vor wenigen Tagen – und auch Kate war bei der Beerdigung dabei!

In der Sunday Times veröffentliche James nun ein Essay, mit dem er seinem geliebten Vierbeiner Ella liebevoll gedachte. "Sie zu begraben – das war das Schlimmste", gestand der 35-Jährige. Er habe vier Stunden gebraucht, um das Grab für seine verstorbene Hündin zu schaufeln. Doch seine Familie stand ihm bei – auch Kate nahm an der Trauerfeier teil. "Die ganze Familie kam, um sich von ihr zu verabschieden. Ich kann nicht für sie sprechen, aber ich glaube, sie hat auch ihr Leben beeinflusst", schrieb der Unternehmer weiter.

Via Instagram teilte James zudem zwei niedliche Schnappschüsse in Schwarz-Weiß von sich und Ella. Dazu schrieb der Schwager von Prinz William emotionale Worte. "15 Jahre lang war Ella an meiner Seite, von meinen dunkelsten bis zu meinen glücklichsten Tagen. Ich werde sie furchtbar vermissen", schrieb James.

Instagram / jmidy James Middleton und seine Hündin Ella

Getty Images Carole und Michael Middleton und ihre Kinder James und Pippa im April 2011

Instagram / jmidy James Middletons Hündin Ella

