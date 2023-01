Ist Harry Styles bald der weltweit bestbezahlte Musiker?

Verdient Harry Styles (28) bald mehr als alle anderen? In Las Vegas wird zurzeit an einer neuen Veranstaltungs-Location mit dem Namen The Sphere gebaut. Diese soll bis Ende 2023 fertiggestellt sein und die größte kugelförmige Skulptur der Welt werden. Alles in allem soll das Projekt dann umgerechnet circa 1,75 Milliarden Euro gekostet haben. Um einen grandiosen Start hinzulegen, dürfen in der Eröffnungswoche natürlich die Auftritte der Mega-Stars nicht fehlen. Harry Styles soll bereits als Top-Booking auf der Wunschliste der Veranstalter stehen.

"Er hatte eine der größten Tourneen des Jahres 2022, kann Arenen mit Leichtigkeit füllen und spricht Fans aller Altersgruppen an", äußerte sich ein Insider gegenüber dem amerikanischen Magazin Mirror. Wenn der Popsänger mehrere Konzerte an dem neuen Event-Standort geben würde, könne er um die 37 Millionen Dollar verdienen. Sollte es so kommen, würde er Adele (34) von der Position der bestbezahlten Künstlerin ablösen. Sie habe für eine Konzertreihe in Las Vegas um die 13,3 Millionen Euro verdient.

Erst am Montag wurde bekannt gegeben, dass Harry ein weiteres Mal bei den Grammy Awards als Live-Act auftreten wird. Gleichzeitig ist er in mehreren Kategorien, unter anderem mit seinem Song "As It Was" nominiert.

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2021

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Harry Styles bei der Met Gala 2019

