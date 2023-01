Nicht bei "Let's Dance" dabei: Evgeny Vinokurov nennt Grund

Evgeny Vinokurov (32) hat in diesem Jahr Pause. Der Profitänzer war schon dreimal bei Let's Dance dabei: Erst vergangenes Jahr tanzte er gemeinsam mit Cheyenne Ochsenknecht (22), doch schied in der zweiten Folge aus. Nun wurden die Tänzer der diesjährigen Staffel verkündet – aber Evgeny ist kein Teil der "Let's Dance"-Truppe. Jetzt erklärte er, warum er in diesem Jahr raus ist.

Auf Instagram meldete sich der frischgebackene Vater bei seinen Fans, die schon neugierig wissen wollten, warum er nicht mittanzt. "Ich will ehrlich und transparent zu euch sein. Die Antwort auf die Frage, warum ich dieses Jahr nicht dabei bin, ist ziemlich einfach. Dieses Jahr hat die Produktionsfirma nicht für mich zugestimmt", erklärte er ehrlich. Diese Entscheidung unterstütze er zu 100 Prozent, doch ein wenig niedergeschlagen ist Evgeny trotzdem: "Natürlich bin ich traurig, aber ich habe schon so viele Rückschläge einstecken müssen, dass ich das auch dieses Mal schaffe. Keine Sorge."

Dennoch versucht Evgeny, das Positive aus der Sache mitzunehmen: Er hat mehr Zeit für seine Familie! "In allen Situationen gibt es Vorteile und Nachteile. In meinem Fall, mein größter Vorteil ist, dass ich die ganze erste Hälfte des Jahres zu Hause bleiben darf und nicht für vier Monate wegmuss", verkündete er.

Getty Images Evgeny Vinokurov und Cheyenne Ochsenkench in der zweiten "Let's Dance"-Show

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov, Tänzer

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov mit seiner Frau Nina und seinem Sohn Nio

