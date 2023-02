Im Paradies: Paola Maria und ihr Neuer genießen Traumurlaub!

Paola Maria (29) gönnt sich eine wohlverdiente Auszeit! Die Influencerin hat ein turbulentes Jahr hinter sich: Anfang letzten Jahres trennte sie sich von ihrem Ehemann Sascha Koslowski (36), mit dem sie auch zwei Kinder teilt. Mittlerweile ist die YouTuberin aber wieder glücklich an Alexander Thoss vergeben und zeigt das auch aller Welt: So happy sind Paola und Alex in ihrem Traumurlaub!

Auf Instagram teilte Paola reichlich Content von ihrem Urlaub auf den Malediven. So kuschelt sie mit dem Unternehmer in einer Hängematte unter Palmen oder liegt an den traumhaften weißen Stränden. "Dieser Urlaub sollte dazu dienen, nach langer Zeit mal wieder richtig runterzukommen, durchzuatmen und viel zu schlafen", erklärte die Zweifachmama in einer Bildunterschrift. Sie genieße die Zeit mit ihrem Liebsten sehr und kann endlich mal abschalten.

Dennoch vermisse sie natürlich ihre zwei Söhne sehr: "Wir haben leider nur noch drei Tage, aber ich freue mich auch unglaublich doll auf meine beiden Jungs." Die beiden sind in dieser Zeit bei ihrem Vater. Dass Sascha sich gut um sie sorgt, davon ist Paola allerdings überzeugt. "Natürlich glaube ich, dass er sich um unsere Jungs kümmern wird, er ist und wird immer der Vater meiner wundervollen Söhne sein", gab sie zuvor in ihrer Story zu.

Paola Maria und Sascha Koslowski bei der Berlin Fashion Week im Sommer 2019

Paola Maria und Alex Thoss auf den Malediven

Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Söhnen Leonardo und Alessandro

