Peter fremdgegangen? Lucas Cordalis traut es ihm nicht zu!

Lucas Cordalis (55) will noch kein Urteil fällen! Als der Schlagersänger nach 17 Tagen das Dschungelcamp verlassen hat, wartete in der wirklichen Welt eine regelrechte Bombe auf ihn: Seine Schwiegereltern Peter und Iris Klein (55) befinden sich in einer heftigen Ehekrise, die die Mutter von Daniela Katzenberger (36) auch öffentlich austrägt. Angeblich soll der Reality-TV-Star seine Frau nach 17 Jahren Ehe betrogen haben – und zwar im Rahmen der Dschungel-Dreharbeiten in Australien. Bisher bestreitet Peter, eine Affäre gehabt zu haben. Und sein Schwiegersohn Lucas kann sich das auch gar nicht vorstellen!

Im RTL-Interview äußerte sich der 55-Jährige zu Iris' Vorwürfen: "Ich war natürlich mega überrascht." Doch nach einem ausführlichen Gespräch mit Peter scheint Lucas von dessen Unschuld überzeugt zu sein: "Ich kenne ja auch meinen Schwiegervater, das ist so ein hochanständiger Mensch. Ich hätte das dem auch nie zugetraut, wenn ich ehrlich bin." Der Sänger würde die Situation erst ernst nehmen, wenn Peter einen Seitensprung zugibt: "Endgültig wäre es für mich, wenn der Peter sagen würde: 'Die Behauptungen sind wahr, ich hatte was mit der Frau, ich habe keine Lust mehr auf meine Ehe.' [...] Aber das ist natürlich gar nicht der Fall."

Fairerweise muss man dazu sagen: Mit Iris habe Lucas noch nicht persönlich sprechen können. Zurück auf Mallorca habe er aber vor, eine Krisensitzung für seine Schwiegereltern zu organisieren: "Ich hoffe, dass die beiden wirklich miteinander sprechen, das einfach mal richtig bequatschen – ich hoffe, dass man dann einfach eine Lösung findet. [...] Ich denke, da gibt es Raum für Gespräche, für Lösungen. Das wünsche ich mir."

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Peter und Iris Klein mit Lucas und Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

Lucas Cordalis und Peter Klein im Januar 2023

Steffen, Jenny Frankhauser, Lucas und Sophia Cordalis, Daniela Katzenberger und Peter und Iris Klein

