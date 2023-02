Prinz Harry wartet auf persönliche Entschuldigung der Royals

Die Fronten in der britischen Königsfamilie bleiben verhärtet! Seitdem Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) den Royals 2020 den Rücken gekehrt haben, herrscht dicke Luft. In ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" als auch in seiner Skandal-Biografie "Reserve" erhob der jüngste Sohn von Prinzessin Diana (✝36) schwere Vorwürfe gegen seine Familienmitglieder. Trotzdem hoffte er auf eine Versöhnung. Bisher scheint eine Annäherung zwischen Prinz Harry und seiner Familie aber nicht absehbar zu sein.

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, wartet der 38-Jährige vergeblich darauf, dass Prinz William (40), Charles (74) und Co. einen Schritt auf ihn zugehen: "Der Palast hat sich nicht bei Meghan entschuldigt, was Harry frustriert. Er hat auch keine persönliche Entschuldigung erhalten." Dabei habe Harry einen anderen Ausgang angestrebt. "Er hatte gehofft, dass seine Familie, insbesondere William, ihre Karten auf den Tisch legen und ein offenes Gespräch mit ihm führen würden, aber sie haben keine Fortschritte gemacht", meinte die Quelle.

Ein weiterer Insider betonte, dass es inzwischen keinen anderen Weg mehr gebe, als ein privates Gespräch abseits der Öffentlichkeit zu führen und alle Probleme in Ruhe zu diskutieren. "Trotz allem, was passiert ist, will Harry seine Familie in seinem Leben haben", versicherte der Informant.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien, 2018

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry

Getty Images William, Harry, Meghan und Kate, 2018

