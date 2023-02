Prinz William warnt: Kann Prinz Harry nicht vertraut werden?

Ist das Band zwischen den beiden Brüdern nun endgültig durchtrennt? Bereits in ihrer Netflix-Doku haben Prinz Harry (38) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) ganz schön aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei so einiges offengelegt. Den großen Knall hatte es nun jedoch mit Harrys Memoiren "Reserve" gegeben. Darin verriet der Prinz nämlich so einige pikante Details aus seinem privaten Umfeld – so auch über seinen Bruder. Laut Prinz William (40) könne Harry jedoch nicht vertraut werden!

"Für William ist Harrys Geschichte nur Schall und Rauch und ihm könne nicht vertraut werden", äußerte sich ein Insider gegenüber Us Weekly. Der Thronfolger selbst versuche sein Leben derweil fortzuführen. Doch durch die Veröffentlichung der privaten Geschichten habe es einen "massiven Bruch des Vertrauens" gegeben.

In "Reserve" berichtet Harry unter anderem von einem Streit mit seinem Bruder, bei dem es um seine Frau Meghan gegangen sei. Dabei habe William den 38-Jährigen bei dem hitzigen Gespräch zu Boden "geschlagen". Der Prinz von Wales habe seine Schwägerin währenddessen als "schwierig", "unhöflich" und "aggressiv" bezeichnet.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Einweihung von Prinzessin Dianas Statue

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate im Juli 2018

