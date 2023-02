Rekord: Bollywood-Star Shah Rukh Khan feiert Mega-Comeback

Shah Rukh Khan (57) ist zurück auf der Leinwand! Dank zahlreicher Bollywoodfilme wurde der Schauspieler nicht nur in seiner Heimat Indien zum Superstar. Er gehört zu den erfolgreichsten indischen Filmstars überhaupt. In den vergangenen Jahren zog er sich aber etwas aus der Filmbranche zurück. Doch nun kehrt der Frauenschwarm mit einem Kracher zurück: Shah Rukh feiert sein Filmcomeback mit einem Bollywood-Rekord!

Die Premiere von Shah Rukhs neuem Streifen "Pathaan" wurde in Indien beinahe wie bei einem Volksfest gefeiert, wie unter anderem Deadline berichtet. Damit kehrt er nach vier Jahren zurück auf die Leinwand. Der Action-Thriller ist erst seit vergangenem Mittwoch in den Kinos zu sehen und legt einen der erfolgreichsten Starts der Bollywood-Geschichte hin. Aber auch weltweit konnte kein indischer Film bisher so viel Anklang finden. Demnach soll er binnen drei Tagen insgesamt etwa 35 Millionen Euro eingespielt haben. "'Pathaan' wurde von Indern auf der ganzen Welt gesegnet und was mit diesem Film passiert, ist beispiellos und historisch", schwärmt der Filmproduzent Akshaye Widhani.

Der Erfolg von Shah Rukhs neuem Film ist nicht nur für den Darsteller selbst ein wichtiger Triumph, sondern für die ganze Bollywood-Branche. Die farbenfrohen Filme hatten es in den Kinos zuletzt schwer und floppten am laufenden Band. Jetzt ist "Pathaan" auf dem besten Wege, den bisher erfolgreichsten Bollywood-Film umsatztechnisch vom Thron zu stoßen.

Getty Images Shah Rukh Khan im November 2018

Getty Images Kajol und Shah Rukh Khan, Bollywood-Stars

Getty Images Shah Rukh Khan, 2022

