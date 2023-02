Australien nimmt König Charles nicht auf neue Geldscheine

Queen Elizabeth II. (✝96) wird abgeschafft! Jahrelang konnten Bürger und Reisende in Australien das Antlitz der einstigen britischen Monarchin sehen, wenn sie mit einem Fünf-Dollar-Schein bezahlten. Nach ihrem Tod ist nun ihr Sohn König Charles III. (74) das Oberhaupt und ziert das Geld in Großbritannien – doch nicht mehr in der einstigen Kolonie: Australien schafft die Royals auf den Geldnoten ab!

Das gab die Australische Zentralbank in einer Pressemitteilung bekannt. "Die Zentralbank hat beschlossen, die Fünf-Dollar-Banknote mit einem neuen Design zu versehen, das die Kultur und Geschichte der ersten Australier ehrt. Dieses neue Design wird das Porträt Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. ersetzen", heißt es demnach. Dieser Entscheidung seien Beratungen mit der australischen Regierung vorausgegangen, die das unterstützt habe. Ab sofort werde ein Design rund um die Aborigines die Noten prägen.

In Großbritannien wurden knapp zwei Monate nach dem Tod der Queen im September die ersten Münzen mit Charles' Antlitz hergestellt. Während seine Mutter auf den Geldstücken nach rechts schaute, ist der Kopf des neuen Königs nach links gedreht – das sei so Tradition. Auf der anderen Seite hingegen ist ein Gedenkmotiv, das an die verstorbene Queen erinnern soll.

Getty Images Eine australische Fünf-Dollar-Note mit Queen Elizabeths Antlitz

Getty Images Prinz Charles im Juli 2018

Courtesy of The Royal Mint/MEGA Die neuen Münzen mit König Charles' Gesicht

