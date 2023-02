"Bin jetzt älter": Brendan Fraser schwört dem Beauty-Wahn ab

Brendan Fraser (54) ist mit sich im Reinen! Vor allem in den 90ern und in den frühen 2000ern galt der Schauspieler als einer der gefragtesten Stars Hollywoods und begeisterte mit Filmen wie "Die Mumie" oder "George – Der aus dem Dschungel kam" die Fans. Für seine Karriere nahm der heute 54-Jährige einiges auf sich: Um für seine Rolle des George in Form zu bleiben, hungerte er und aß keine Kohlenhydrate. Für den "Tintenherz"-Darsteller scheint das heute nicht mehr infrage zu kommen. Was Brendan zu dem Beauty-Wahn in Hollywood sagt, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

