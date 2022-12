"Gehirn hatte Aussetzer": Brendan Fraser hungerte am Filmset

Der US-amerikanische Schauspieler Brendan Fraser (54) feierte 1997 mit der Komödie "George – Der aus dem Dschungel kam" große Erfolge: In dem Streifen verkörpert er George – ein Junge, der als Baby nach einem Flugzeugabsturz im afrikanischen Dschungel zurückblieb und von einem Gorilla aufgezogen wurde. Für die Dreharbeiten ergriff der Darsteller drastische Maßnahmen: Brendan hungerte damals für seine Rolle – und das hatte Auswirkungen auf seine Gesundheit!

Im Interview mit Variety rief sich Brendan jetzt rund 25 Jahre später die Dreharbeiten zu "George – Der aus dem Dschungel kam" in Erinnerung: Um für den Film in Form zu bleiben, hungerte er und aß keine Kohlenhydrate – und das hatte beängstigende Folgen. "Eines Tages brauchte ich Bargeld, ging zum Geldautomaten und konnte mich nicht mehr an meine PIN-Nummer erinnern. Mein Gehirn hatte Aussetzer", erinnerte sich der heute 54-Jährige und fügte hinzu: "An diesem Abend habe ich trotzdem nichts gegessen."

In den 2000er-Jahren machte Brendan dann eine Pause mit der Schauspielerei – unter anderem aufgrund von gesundheitlichen Problemen: Der Hollywoodstar hat seinen Körper bei dem Dreh von Actionszenen zu sehr in Mitleidenschaft gezogen. Der "Die Mumie"-Darsteller unterzog sich deshalb sogar mehreren Operationen.

Brendan Fraser im November 2022 in New York City

Brendan Fraser, Schauspieler

Der Schauspieler Brendan Fraser im Oktober 2022 in London

