Kryptischer Post: Meint Yvonne Woelke hier etwa die Kleins?

Meldet sich nun auch Yvonne Woelke (41) zu Wort? Die Schauspielerin begleitete ihre Freundin Djamila Rowe (55) nach Australien zum Dschungelcamp. Hinter den Kulissen soll sie dann eine Affäre mit Lucas Cordalis' (55) Schwiegervater Peter Klein gehabt haben. Während sich der Katzenberger-Klein-Clan jetzt nach und nach zu Wort meldet, hüllte sie sich in Schweigen. Doch Yvonnes neuester Post könnte ein Seitenhieb gegen Iris (55) und ihre Familie sein.

Auf ihrer Instagram-Seite teilt Yvonne einen schriftlichen Post, in dem sie sich auf die Fremdgeh-Gerüchte beziehen könnte, die seit einigen Tagen die Runde machen. "Ich dachte, Stille Post wäre ein altes Kinderspiel. Dass das jetzt auch Erwachsene spielen", meint sie. Auf wen oder auf welche Situation sie sich bezieht, erläutert sie zwar nicht. Aber es ist naheliegend, dass sie von den Auseinandersetzungen zwischen ihr und dem nun mehr getrennten Ehepaar Klein spricht.

Die Gerüchte um Yvonnes Affäre mit Peter nahmen auch nach der Rückkehr aus dem Dschungel kein Ende. Vor allem die Ankunft am Flughafen schien noch einmal Salz in die Wunde zu streuen. Die beiden kamen gut gelaunt am Frankfurter Flughafen an und es gab dann sogar ein Video, auf dem es so aussah, als küssten sie sich.

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

Bieber, Tamara /ActionPress Yvonne Woelke, Mai 2022

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

