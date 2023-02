Nicht Andrew: Queen Consort Camilla bei den Grenadier Guards

Wird Prinz Andrew (62) jetzt von Queen Consort Camilla (75) ersetzt? Nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) ist nun Charles (74) der amtierende König des Vereinigten Königreichs. Seitdem übernimmt auch seine Frau immer mehr königliche Aufgaben – so wurde sie unter anderem im Dezember vergangenen Jahres zum Colonel des Regiments ernannt. Jetzt stand Camillas erster Besuch bei den Grenadier Guards an – eine Aufgabe, die zuvor ihr Schwager übernahm!

Das berichtet jetzt People: Am Dienstag besuchte die Königsgemahlin zum ersten Mal die Grenadier Guards in der Lille-Kaserne in Aldershot, um Soldaten für ihren Einsatz im Irak im vergangenen Jahr auszuzeichnen. Auf den aufgenommenen Bildern strahlte die 75-Jährige in Rot, während sie zwischen den Mitgliedern des Bataillons abgelichtete wurde. Der Oberstleutnant schwärmte von Camillas Besuch: "Sie war wunderbar, und es war ein ganz besonderer Moment für uns, unseren neuen Oberst vorzustellen", sagte er dem Magazin.

Zuvor übernahm der 62-Jährige royale Aufgaben dieser Art. Doch in den vergangenen Jahren machten eine Menge Negativschlagzeilen um Andrew die Runde: Angeblich soll er in den Sexring-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein. Die Konsequenz: Seine Mutter entzog ihm sämtliche militärischen Titel – wie auch den des Colonels des Regiments.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Camilla in Ascot, England 2019

Anzeige

Getty Images Queen Consort Camilla im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und die Queen im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de