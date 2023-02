Wird Kate Valentinstagsrosen von Prinz William bekommen?

Prinzessin Kate (41) plaudert aus dem Nähkästchen. Die gebürtige Britin und Prinz William (40) haben sich während ihres Studiums in Schottland kennengelernt. Aus ihrer Freundschaft entwickelte sich Liebe, allerdings mussten sie in ihren ersten gemeinsamen Jahren einige Hürden auf sich nehmen: Sie führten eine On-off-Beziehung, bis sie sich 2011 schließlich das Jawort gaben. Heute sind die dreifachen Eltern immer noch sichtlich glücklich miteinander. Doch macht William seiner Kate auch noch immer romantische Gesten?

Die Prinzessin von Wales war jetzt im Zuge ihrer "Shaping Us"-Kampagne im englischen Leeds unterwegs. Dort schlenderte die dreifache Mutter über den Kirkgate Market und kam dort laut Bild an einem Blumenladen vorbei. "Zweifellos wird William Ihnen ein paar rote Rosen kaufen", wandte sich der Blumenhändler in Bezug auf den kommenden Valentinstag an die 41-Jährige. Diese konnte über diese Spekulation nur lachen und antwortete ehrlich: "Ich glaube nicht, dass er das tun wird."

Auch wenn der Sohn von König Charles III. (74) Kate keine Rosen am Valentinstag schenken wird, besteht immer noch die Möglichkeit, dass er ihr seine Liebe mit etwas anderem zum Ausdruck bringt. Schließlich hatte der Prinz seiner Liebsten an Weihnachten ein auffälliges Paar Ohrringe geschenkt.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im April 2008

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William in Boston, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de