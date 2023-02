Single? So läuft es derzeit in Marvin Kleinens Liebesleben

Wie läuft es in der Liebe bei Marvin Kleinen? Der Reality-TV-Star nahm schon an einigen TV-Shows teil wie etwa zuletzt bei Swipe, Match, Love?. Die große Liebe hat er dabei allerdings nicht gefunden – stattdessen genießt er das Partyleben mit seinem großen Bruder Calvin Kleinen (30). Aber wie sieht es zurzeit bei ihm aus? Promiflash fragte bei ihm nach: Lernt Marvin gerade jemanden kennen?

Im Interview mit Promiflash gab der #CoupleChallenge-Teilnehmer zu, dass es gerade niemanden in seinem Leben gebe. "Wir sind halt viel unterwegs mit meinem Bruder. Auf Klubshows und so, da ist halt nicht viel Zeit für eine Freundin, weil die Mädels brauchen ja auch Aufmerksamkeit. Kann man halt nicht immer so geben dann, deswegen bin ich im Moment zufrieden Single", betonte Marvin.

Zuletzt hatte er noch mit Franziska Temme (28) angebandelt, mit der er sogar im Urlaub war. Mehr ist daraus allerdings nicht geworden. Dennoch verstehe Marvin sich mit der Bachelor-Kandidatin gut: "Ja, ich habe teilweise echt noch Kontakt zu ihr. Ein gutes Verhältnis eigentlich. Und ab und zu sieht man sich halt mal auf Events", gab er zu.

Instagram / marvinkleinen "#CoupleChallenge"-Kandidat Marvin Kleinen mit seinem Bruder Calvin

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / ziskat Franziska Temme, Ex-Bachelor-Girl

