So hält Paul McCartney seine Beziehung mit Nancy romantisch

In ihm steckt ein wahrer Charmeur! Paul McCartney (80) heiratete Nancy Shevell (63) im Jahr 2011 und führt seitdem eine sehr glückliche Ehe mit der Geschäftsfrau. Das Paar hält seine Liebe eigentlich eher privat und versucht, der Öffentlichkeit nicht zu viel über die Beziehung preiszugeben. Jetzt machen der Musiker und seine Angebetete wohl aber eine Ausnahme, denn: Paul verrät, wie er die Romantik in seiner Beziehung mit Nancy aufrechterhält!

Auf seiner Website paulmccartney.com schreibt der mittlerweile 80-Jährige, dass er stets versuche, ein "rücksichtsvoller und romantischer" Ehemann zu sein. "An Valentinstag übertreibe ich immer komplett", verrät er. Der Sänger meint: "Wenn es eine Ausrede gibt, etwas Kitschiges zu tun, dann sollte man das machen! An Weihnachten treibe ich es immer mit der Beleuchtung zu weit." Seine Frau sei sehr dankbar für Pauls romantische Bemühungen und der Musiker ist sich sicher: "Das ist meine Rolle als Ehemann: zugleich stark und romantisch zu sein. So gehe ich Dinge einfach an."

Romantik spiegelte sich auch schon immer in Pauls Songs wider – und das mit Erfolg. Er schaffte es, sich als Teil der Beatles zu einer wahren Musik-Ikone zu etablieren. Gemeinsam gelten Ringo Starr (82), George Harrison (✝58), John Lennon (✝40) und Paul heute noch als die Band mit den meisten verkauften Tonträgern weltweit.

Getty Images Nancy Shevell und Paul McCartney in Los Angeles, 2018

Instagram / paulmccartney Paul McCartney mit Barbara Walters und seiner Frau Nancy Shevell

Getty Images Paul McCartney und Nancy Shevell im Jahr 2018

