So war es für Joey Lawrence mit Anne Heche (†53) zu drehen

Im August des vergangenen Jahres machte eine tragische Nachricht die Runde: Die US-amerikanische Schauspielerin Anne Heche (✝53) ist nach einem schweren Autounfall gestorben. Die Filmregisseurin hatte sich mit zahlreichen Projekten einen großen Namen in Hollywood gemacht. Für einen ihrer letzten Filme "Frankie Meets Jack", der in diesem Jahr erscheint, drehte sie unter anderem an der Seite von Joey Lawrence (46). Joey verrät nun, wie es war, mit Anne zusammenzuarbeiten!

"Sie machte den Tag von jeder Person besser, mit der sie Augenkontakt herstellte", schwärmt der Schauspieler von der "Girl in Room 13"-Darstellerin gegenüber People. Anne sei dabei voller Energie, Liebe und Licht gewesen. Laut Joey habe die Zweifachmama Szenen innerhalb von zwei oder drei Tagen gedreht. "Sie war so gut, dass wir die Szenen nicht einmal viel bearbeiten mussten, da sie mit ihren Improvisationen und Ideen so viel beigetragen hat", erinnert sich der 46-Jährige zudem.

Knapp sechs Monate nach ihrem tragischen Tod erschienen nun Annes Memoiren "Call Me Anne". Diese enthalten intime Details über ihr Familienleben und die Romanze mit Ellen DeGeneres (65) in den späten 1990ern. Mit dieser sei sie froh gewesen, sich für die Gleichberechtigung von LGBTQ+ einsetzen zu können. "Es gibt nichts in meinem Leben, auf das ich stolzer bin, es miterlebt zu haben – abgesehen von der Geburt meiner Kinder natürlich!", schrieb sie in der Biografie.

