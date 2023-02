Wegen Essstörung: Jane Fonda dachte, sie wird keine 30 Jahre

Sie sprach offen über ein Tabu-Thema. Die US-amerikanische Schauspielerin Jane Fonda (85) konnte in ihrem Leben viele Erfolge wie beispielsweise mit dem Film "Das Schwiegermonster" feiern. Ihre Karriere war ein voller Erfolg und auch privat schien es bei der dreifachen Mutter ganz gut zu laufen. Doch es war wohl nicht alles so perfekt, wie es auf den ersten Blick aussah. Denn Jane litt als junge Erwachsene unter einer Essstörung.

Alex Cooper erzählte die Schauspielerin im "Call Her Daddy"-Podcast: "In meinen 20ern begann meine Karriere als Filmschauspielerin. Ich litt sehr, sehr stark an Bulimie. Ich führte ein geheimes Leben." Diese Sucht habe ihr ganzes Leben bestimmt. Sie habe niemanden gehabt, mit dem sie darüber hätte sprechen können. "Ich war sehr, sehr unglücklich. Ich nahm an, dass ich nicht älter als 30 werden würde", berichtete Jane weiter von ihrer schwierigen Zeit. Irgendwann habe sie dann einen "kalten Entzug" gemacht.

Auch im vergangenen Jahr musste die 85-Jährige eine schwierige Zeit durchmachen. Bei Jane wurde Krebs diagnostiziert und sie musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Auch wenn sie diese mittlerweile gut überstanden hat, war sie zu dem Zeitpunkt angeblich bereit zu sterben.

