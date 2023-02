Deswegen ist Eric Sindermann so verletzt von seiner Josi

Das ist der wahre Grund. Reality-TV-Star Eric Sindermann (34) ist eigentlich seit wenigen Wochen frisch verliebt in seine Josi – am Anfang schien es die große Liebe zu sein. Er hat sich für sie sogar schon ein Tattoo stechen lassen. Doch momentan kriselt es offenbar zwischen den beiden. Erst teilte Eric kryptische Worte bei Instagram und jetzt machte Josi ihm Vorwürfe, in einen Sex-Club gegangen zu sein. Der ehemalige Handballspieler ist enttäuscht! Jetzt erklärt er genau, was ihn an der Situation so verletzt.

"Ich habe mich so gefreut, dass Josi endlich meine komplette Familie kennenlernt. Und da bin ich natürlich enttäuscht, wenn es dann nicht klappt (und die Absage eine Stunde vorher kommt)", teilte der 34-Jährige seine Gedanken in seiner Instagram-Story. Heute hätte Josi seine Schwester und seinen Schwager kennenlernen sollen. Bei ihm habe die Familie oberste Priorität. "Und ich will auch irgendwann ankommen", ergänzte er. Er ist offensichtlich ebenfalls sehr geknickt, da er den ganzen Sonntag nur für die Date or Drop-Teilnehmerin eingeplant habe.

Dass Josi für Eric etwas Besonderes ist, betonte er noch einmal mit einer besonderen Information. "Nicht jede Frau darf meine Familie kennenlernen", schrieb er und führte weiter aus: "Von 531 Frauen hatten genau sieben die Ehre. Das soll schon was heißen."

Instagram / dr.sindsen Josi mit Eric Sindermann

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Oktober 2022

Action Press / Wehnert, Matthias Josephine Lehmann und Eric Sindermann beim Mates Date Influencer Event auf der Berlin Fashion Week

