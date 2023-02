Erbe und Co.: So geht es Priscilla Presley nach Lisas Tod

Der Tod von Lisa Marie Presley (✝54) hat einiges ausgelöst. Die Sängerin ist am 12. Januar an Herzversagen gestorben und hat eine große Lücke hinterlassen. Ihre Mutter Priscilla Presley lebt seitdem in großer Trauer – allerdings muss sie sich noch mit anderen Sorgen herumschlagen: Sie fechtet das Testament ihrer Tochter an, da sie befürchtet, dass die Unterschrift darauf nicht die der Musikerin sei. Außerdem muss sie gegen die Spekulationen ankämpfen, Geld von dem Unternehmen ihres verstorbenen Mannes Elvis Presley (✝42) erschlichen zu haben. Gleichzeitig will sie auch noch für ihre Enkelkinder da sein.

