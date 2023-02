Sexy in Pink: Jessie J zeigt ihren Babybauch unverhüllt!

Jessie J (34) weiß, wie sie ihren Babybauch in Szene setzt. Die Sängerin erwartet gerade ihr erstes Kind. Nachdem die Anfänge ihrer Schwangerschaft eher holprig waren, weil sie mit den Nebenwirkungen wie Morgenübelkeit und Stimmungsschwankungen zu kämpfen hatte, scheint sie diese besondere Zeit mittlerweile aber genießen zu können: In einem neuen Fotoshooting posiert Jessie jetzt sogar sexy in einem bauchfreien Look.

Bei Instagram teilte Jessie mit ihren Fans jetzt einige Schnappschüsse eines sexy Fotoshootings. Ganz in Rosa kombinierte sie ein Croptop und einen langen Mantel aus neonpinkem Kunstleder mit einer ebenso grellen Strumpfhose und plüschigen Pumps. Durch das bauchfreie Top kam vor allem ihr mittlerweile sehr gewachsener Babybauch gut zur Geltung. Stolz fügte die werdende Mama hinzu: "Schwanger in Pink!" Ihre Fans zeigen sich von dem gewagten Look jedenfalls begeistert und feiern sie für die außergewöhnlichen Bilder.

Jessie hält ihre Fans auf ihren Social Media Kanälen regelmäßig über den Fortschritt ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden. Dabei fiel ihr vor ein paar Tagen auf, wie groß ihr Bäuchlein schon geworden ist. Zu einem zufälligen Schnappschuss schrieb die "Price Tag"-Interpretin: "Wenn du aus Versehen ein Bild machst und merkst, wie schwanger du tatsächlich bist."

Instagram / jessiej Jessie J im Februar 2023

Instagram / jessiej Jessie J, 2023

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

