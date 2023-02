Stars zollen Lisa Marie Presley bei den Grammy Awards Tribut

Lisa Marie Presley (✝54) hinterlässt eine große Lücke. Mitte Januar war die Tochter von Elvis Presley (✝42) überraschend nach einem Herzstillstand gestorben. Die Sängerin wurde nur 54 Jahre alt und hinterließ drei Kinder. Die US-Amerikanerin hatte zu Lebzeiten wie ihr Vater als Musikerin gearbeitet – kein Wunder also, dass Lisa Marie bei den diesjährigen Grammy Awards rührend ein letzter Tribut gezollt wurde.

Wie unter anderem People berichtet, wurde die Ex von Nicolas Cage (59) am Sonntagabend bei der großen Preisverleihung der Musikbranche geehrt. Während eines Auftritts von Sheryl Crow (60), Bonnie Raitt und Mick Fleetwood (75) lief auf der großen Leinwand ein Video, in welchem der verstorbenen Stars gedacht wurde – darunter auch der Elvis-Tochter. Den Berichten zufolge wurde bei der Nennung ihres Namens lautstark applaudiert, ebenso gehuldigt wurden unter anderem Takeoff (✝28), Christine McVie und Stephen "tWitch" Boss (✝40).

Bisher ist Lisa Maries genaue Todesursache noch nicht bekannt. Die Songschreiberin soll vor ihrem Ableben jedoch starke gesundheitliche Probleme gehabt und knapp 20 Kilo abgenommen haben. Grund dafür sollen mehrere Beauty-OPs und starker Medikamentenkonsum gewesen sein. Auch Opioide habe Lisa Marie Insidern zufolge wieder genommen.

Getty Images Lisa Marie Presley, Musikerin

Getty Images Sheryl Crow, Bonnie Raitt und Mick Fleetwood bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Lisa Marie Presley im Mai 2015

