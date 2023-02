Harry Styles' Grammy-Performance wurde fast zum Desaster!

Das lief wohl nicht wie geplant! Harry Styles (29) legte bei den 65. Grammy Awards vor wenigen Tagen eine glitzernde Live-Performance seines Mega-Hits "As It Was" hin. Der britische Popstar konnte im Laufe des Abends sogar den begehrten Grammy in der Kategorie "Album des Jahres" abstauben. Fans feierten den Auftritt des Sängers zwar sehr, andere Stimmen hingegen behaupteten, seine Show sei etwas träge gewesen. Dafür gibt es wohl einen bestimmten Grund: Bei Harrys Performance gab es technische Schwierigkeiten!

Via TikTok erzählte der Background-Tänzer Dexter Da Rocha, dass sich die Drehscheibe, auf der er, seine Kollegen und Harry getanzt hatten, in die falsche Richtung gedreht habe. "Zwölf Tänzer standen auf der Drehscheibe, und wir probten für zehn Tage die schönsten Formationen. Harry hat sich hierbei so schön eingefügt", meinte Dexter. Als während der Grammy-Performance dann das Problem aufgetreten sei, habe keiner der Bühnentechniker etwas davon mitbekommen. "Harry versuchte sein Bestes, auf der Plattform alles spiegelverkehrt zu machen", schilderte der Tänzer weiter.

Während des Auftritts des britischen Popstars waren im Grammy-Publikum nicht viele tanzend auf den Beinen, doch eine Person auf jeden Fall: Harrys Ex-Freundin Taylor Swift (33)! "Sie unterstützt ihn so sehr, obwohl sie damals Schluss gemacht haben", schrieb ein begeisterter Fan in den sozialen Medien in Bezug auf die Unterstützung der "Lavender Haze"-Interpretin.

Getty Images Harry Styles bei den Grammys im Februar 2023

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Harry Styles und Taylor Swift, Grammy Awards 2023

