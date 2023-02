"Keine Wahl": Salma Hayek wurde mit ihrer Trauung überrascht

Salma Hayek (56) blickt auf einen ereignisreichen Tag in ihrem Leben zurück. Mittlerweile ist es fast 14 Jahre her, dass die Schauspielerin den französischen Geschäftsmann Francois-Henri Pinault (60) am Valentinstag zum Mann nahm. Augenscheinlich sind die Eheleute auch heute noch megaverliebt, denn bei Events turtelt das Paar immer wieder miteinander herum. Doch ihr großer Tag lief anders ab, als man es vielleicht denken würde: Nun verriet Salma, dass sie bei der Hochzeit mit Francois eigentlich kein Mitspracherecht hatte.

Im Interview mit dem Glamour Magazine machte die 57-Jährige nun diese große Offenbarung und blickte auf ihren großen Tag zurück. "Ich wusste an diesem Tag nicht einmal, dass ich heiraten würde. Es war eine Überraschung", begann sie zu erzählen. So hätten sich ihre Eltern und ihr Bruder quasi gegen sie "verbündet" und sie ohne Vorwarnung zu dem Termin im Standesamt gebracht. Grund für die Geheimniskrämerei sei eine große Furcht der Magic Mike 3-Darstellerin gewesen: "Ich hatte eine Phobie vor dieser ganzen Heiratsgeschichte", verriet Salma.

Wenige Monate nach der standesamtlichen Trauung zelebrierten Francois und sie ihre Liebe dann erneut – dieses Mal allerdings mit einer großen Party in Venedig. Zu der zweiten Hochzeitsfeier waren dann auch zahlreiche Prominente, darunter beispielsweise Penelope Cruz (48) oder Stella McCartney (51), eingeladen.

Getty Images Salma Hayek und François-Henri Pinault im November 2021

Getty Images Salma Hayek und François-Henri Pinault im September 2022

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

