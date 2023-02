Madonna wehrt sich gegen Hate-Kommentare nach Grammy-Rede!

Sie lässt sich nichts gefallen! Vor wenigen Tagen fanden wieder die Grammy Awards in Los Angeles statt. Zwar nicht nominiert, aber trotzdem anwesend war auch Pop-Queen Madonna (64). Der Sängerin wurde im Rahmen der Show die Ehre zuteil, eine der begehrten Trophäen an Sam Smith (30) und Kim Petras (30) zu verleihen. Einige Zuschauer ließen es sich im Anschluss nicht nehmen, in den sozialen Medien zu betonen, wie aufgequollen und künstlich ihr Gesicht aussehe. Madonna verteidigte sich nun gegen die Hate-Kommentare!

Via Instagram erklärte die 64-Jährige, dass ihr Gesicht aufgrund der Kameraperspektive etwas verzerrt und deformiert ausgesehen habe – und die Kamera habe es runder und angeschwollener aussehen lassen, als es eigentlich ist. Doch das könne den Menschen da draußen eigentlich egal sein, meinte sie. Die "Hung Up"-Interpretin schilderte: "Mal wieder bin ich im Schein von Altersdiskriminierung und Frauenhass gefangen. Das bestimmt leider die Welt, in der wir leben."

Madonna ist im Weiteren die Betonung einer anderen Sache wichtig: "Anstatt sich darauf zu konzentrieren, was ich in meiner Ansprache über die Furchtlosigkeit von queeren Künstlern wie Sam oder Kim gesagt habe, entschieden sich Leute, über mein Gesicht zu lästern." Kim schaffte es als erster Transgender-Artist überhaupt, einen Grammy in der Kategorie "Best Pop Duo/Group Performance" abzuräumen.

Getty Images Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Getty Images Kim Petras und Sam Smith bei den Grammy Awards 2023

