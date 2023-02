Seltener Gendefekt: DSDS-Kandidatin Jelena ist schwer krank

Jelena Naß hat eine bewegende Geschichte. Aktuell läuft die 20. Staffel von DSDS – das wird auch die Letzte sein, da die Castingshow danach abgesetzt wird. Ein letztes Mal können sich nun Nachwuchstalente vor der Jury bestehend aus Dieter Bohlen (69), Katja Krasavice (26), Leony und Pietro Lombardi (30) beweisen. Die Chance nutzte nun auch Jelena und erfüllte sich einen Lebenstraum: Denn die Hobbysängerin ist schwer krank.

Jelena leidet nämlich an dem seltenen Gendefekt Hermansky Putlak Syndrom, weswegen sie seit einigen Jahren nur noch zwei Prozent ihrer Sehkraft hat, also fast blind ist. Vor der Jury performte sie den Song "Walking In Memphis" von Cher. Für ihre rockige Performance bekam sie sogar dreimal ein Ja! Gerade ihre bewegende Geschichte und das schwere Schicksal rührte Poptitan Dieter schließlich dazu, ihr eine Chance zu geben und zu schauen, wie weit ihre Reise sie führen kann.

Für Jelena geht damit ein großer Traum in Erfüllung. "Ich lebe jeden Tag. Ich genieße alles, nehme alles mit und versuche in der Zeit, die mir bleibt, die Welt ein wenig besser zu machen", gab sie vorab im Interview zu. Aufgrund ihrer schweren Krankheit bleibt ihr nämlich nicht viel Zeit: "Meine Lebenserwartung liegt statistisch zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr", erklärte die 26-Jährige.

