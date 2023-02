Versteckt: So kreativ werden Promis im Kampf gegen Paparazzi

Ständig von Paparazzi verfolgt zu werden ist für viele Berühmtheiten ein großes Problem. Emily Ratajkowski (31) fühle sich beim Daten eingeschränkt und Kim Kardashian (42) musste vergangenen Monat einen lästigen Paparazzo in die Schranken weisen. Umso unterhaltsamer werden die Schnappschüsse aber, wenn die Abgelichteten kreativ werden, um sich zu verstecken. Wer hat sich eurer Meinung nach am besten gegen das Blitzlichtgewitter gewehrt?

Shia LaBeouf (36) gibt sich theatralisch bei einer Filmpremiere 2014. Die Papiertüte auf seinem Kopf verbirgt nicht nur sein Gesicht, sondern verkündet: "Ich bin nicht mehr berühmt". Sängerin Lady Gaga (36) stieg vor einem Konzert in New York im Yeti-Kostüm aus dem Taxi. Selbst ohne Gesicht wurde sie in dem Statement-Flausch sofort erkannt und setzte dennoch ein Zeichen. Auch Kesha (35) mag es tierisch-anonym: Sie zog vor dem Verlassen eines Beauty-Salons eine Tigermaske auf, um den wartenden Paparazzi eins auszuwischen.

Katy Perry (38) scheint jedenfalls schon lange die Schnauze voll zu haben. Schon 2014 stellte die Sängerin auf Twitter klar: "Ich werde NIEMALS einen Deal mit Paparazzi eingehen und will mit niemandem zu tun haben, der diese Art von Verhalten aufrechterhält." Am Flughafen steckt ihr Gesicht, trotz Sonnenbrille und Cap, tief in ihrem Kissen – selbst im Auto angekommen bleibt die "Roar"-Interpretin darin vergraben. Bruce Willis (67) hingegen wird gerne mal laut, wenn die Fotografen zu weit gehen, doch vor allem seine Lieblingswaffe Mineralwasser sorgt für spritzige Schnappschüsse. Auch die klassische Methode, ein willkürliches Objekt vorm Kopf, ist jedoch nicht zu unterschätzen.

Anzeige

247PAPS.TV / Startraks Photo / ActionPress Lady Gaga, New York 2014

Anzeige

Startraks Photo / ActionPress Kesha, Sängerin

Anzeige

Juliano / X17online.com / ActionPress Sängerin Katy Perry am Flughafen

X 17 / ActionPress Bruce Willis, Schauspieler

Vince Flores / Startraks Photo / ActionPress Britney Spears verlässt ein Gartencenter in Los Angeles

MachettePix / Startraks Photo / ActionPress Jennifer Lawrence präsentiert sich nach einem Restaurantbesuch als Walross

Rotello / REX / ActionPress Harry Styles als Elefant, begleitet von Radiomoderator Nick Grimshaw

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de