Tom Cruise verschiebt Dreharbeiten wegen Charles' Krönung

Tom Cruise (60) steht derzeit für den achten Teil der erfolgreichen Mission: Impossible-Reihe vor der Kamera. Für den Film wird der Schauspieler wieder in die Rolle des Ethan Hunt schlüpfen, um ein weiteres Spionage-Abenteuer zu lösen. Schon 2024 sollen die langjährigen Fans "Dead Reckoning Part Two" in den Kinos sehen können. Bald scheint es aber eine kleine Drehverzögerung zu geben – Tom wurde zur Krönung von König Charles eingeladen!

Ein Insider erwähnte gegenüber The Sun, dass der 60-Jährige bei der Krönungszeremonie des britischen Monarchen am 8. Mai dabei sein wird: "Das konnte er unmöglich ablehnen", erklärte der Informant. Dazu soll er das "Mission: Impossible"-Team gebeten haben, die Dreharbeiten für die Tage zu stoppen, um bei den exklusiven Feierlichkeiten in London dabei sein zu können.

Die Einladung dürfte Tom ziemlich gefreut habe, denn der Action-Star scheint ein echter Royal-Fan zu sein. Im vergangenen Jahr hatte er Prinz William (40) und Kate nicht nur zu einer Privatvorstellung von "Top Gun: Maverrick" eingeladen, sondern den beiden auch eine leckere Überraschung bereitet. Wie The Sun damals berichtet hatte, soll die Hollywood-Legende seinen engsten Freunden jedes Jahr eine Schokoladen-Kokosnuss-Torte schenken. 2022 durften sich auch Kate und William über einen Kuchen freuen.

Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Juni 2022

Anzeige

Getty Images König Charles III., September 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de