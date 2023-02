"Das Paket zeigen": Sportler witzelt über Tom Bradys Selfie

Rob Gronkowski hat ein paar gut gemeinte Tipps für seinen ehemaligen Teamkollegen Tom Brady (45) parat! Kurz nachdem der Ex-Mann von Gisele Bündchen (42) erneut das Ende seiner NFL-Karriere bestätigte, schien Tom etwas Neues ausprobieren zu wollen: Auf Social Media postete der einstige Quarterback einen heißen Schnappschuss in Unterhose und heizte damit seinen Fans ordentlich ein. Jetzt reagierte Rob auf Toms freizügiges Unterwäsche-Pic!

Einen Tag nach dem freizügigen Spiegel-Selfie teilte der 33-Jährige seine Tipps für Tom während des Fox's Sports Day: "Ich glaube nicht, dass er es richtig gemacht hat... Seine Hand ist nicht an der richtigen Stelle", witzelte Rob und nahm damit Bezug auf Toms Hand, die seinen Intimbereich verdeckt. "Er verdeckt ein bisschen was. Du sollst dich nicht bedecken! Das sollte man schon zeigen. Du musst das Paket zeigen, Tom", scherzte Rob außerdem mit dem Reporter.

So oder so: Toms Fans sind von dem Anblick ihres Sportstars begeistert! "Danke, Tom. Das ist genau das, was ich heute Morgen gebraucht habe", reagierte ein Follower. "Tom ist seit einer Woche im Ruhestand und schon startet er mit OnlyFans", witzelte wiederum ein anderer Fan.

Anzeige

Getty Images Tom Brady, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Anzeige

Getty Images Tom Brady, NFL-Spieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de