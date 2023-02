Dschungelcamp-Nachspiel: Djamila macht Yvonne harte Ansage!

Djamila Rowe (55) hat endgültig genug von dem Drama rund um ihre Freundin Yvonne Woelke (41)! Beim diesjährigen Dschungelcamp konnte Djamila zwar die begehrte Krone gewinnen – doch der Fokus der Öffentlichkeit liegt eher auf ihrer Dschungelbegleitung, die sich im Hotel in eine Affäre mit Peter Klein gestürzt haben soll. Nachdem dessen Ehefrau Iris (55) die Vorwürfe öffentlich gemacht hatte, lieferten sie sich einen Schlagabtausch. Doch Djamila will nun, dass der Skandal endlich endet!

Deswegen machte sie Yvonne bei der Reunion-Show "Dschungelcamp – Das Nachspiel" zwei Wochen nach dem Ende des Camps jetzt eine knallharte Ansage. "Liebe Yvonne, an dieser Stelle, von mir als Freundin: Bitte hört damit jetzt auf. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben", richtete sie sich an die Schauspielerin im Publikum. Dass alles in die Öffentlichkeit gezogen werde und ständig Interviews gegeben werden, sei viel zu viel. "Ich glaube, ich spreche auch im Namen von Lucas (55): Wir wünschen uns Frieden", stellte Djamila klar.

Der Dschungelcamp-Dritte hatte dann auch noch seinen Senf zu dem Drama um die Familie seiner Frau Daniela Katzenberger (36) abzugeben – und machte auch selbst deutlich, dass jetzt Ruhe einkehren soll. "Weihnachten kommt bestimmt, und dann ist es nicht schön, wenn keiner mehr mit keinem spricht", erklärte er vorausschauend.

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Djamila Rowe, Realitystars

RTL Lucas Cordalis beim Dschungelcamp-Finale 2023

