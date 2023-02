Entjungferung von Prinz Harry: Ex-Affäre packt weiter aus!

Sasha Walpole packt weiter aus! In seinen Memoiren "Reserve" enthüllt Prinz Harry (38) einige pikante Details: Neben Sticheleien gegen seinen Bruder Prinz William (40) verrät der Rotschopf auch, dass er sein erstes Mal mit einer älteren Frau während einer Party hatte. Kurz darauf meldete sich die besagte Frau und berichtete, wie der Sex mit dem Prinzen war. Nun offenbarte Sasha weitere Storys über den Sex mit Harry!

In einem Interview mit Piers Morgan (57) plauderte die 40-Jährige weiter aus dem Nähkästchen: "Er küsste mich. Und bevor ich wusste, was geschah, haben wir rumgemacht. Wir waren beide betrunken. Wir gingen zum Feld und wollten einfach weg von den anderen sein." Nach dem Schäferstündchen seien sie getrennt voneinander zur Partylocation zurückgegangen: "Danach war es ein wenig seltsam. Seine Bodyguards holten ihn ab, er war da schon draußen auf der Straße."

Dass sie damals den Royal entjungferte, war Sasha nicht bewusst: "Ich wusste nicht, dass Harry noch Jungfrau war. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass es sein erstes Mal war." Nach ihrem Techtelmechtel auf dem Feld blieben Sasha und Harry nicht weiter in Kontakt: "Damals war die Maul-Klauen-Seuche in vollem Gang. Darum sahen wir uns nicht mehr bei den Pferden. Dann verloren wir uns aus den Augen."

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Dezember 2002

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im April 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Juli 2002

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de