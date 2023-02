Für Freundin verlassen: Shania Twain verliebte sich in Ex

Shania Twain (57) hatte wohl Glück im Unglück! Ende Dezember 1993 hatte die Sängerin den Musikproduzenten Robert "Mutt" Lange in einer romantischen Zeremonie zum Mann genommen. Jahrelang waren die Eheleute sehr glücklich miteinander und wurde 2001 sogar Eltern eines Sohnes. Doch 2008 teilte der gebürtige Sambier seiner Partnerin mit, dass er die Scheidung wolle. Wenige Tage später kam heraus, dass er eine Affäre mit ihrer besten Freundin Marie-Anne hatte. Shania fand daraufhin ganz unerwartet die Liebe ihres Lebens.

Wie The Sun nun berichtete, ging die heutige 57-Jährige nach ihrem Ehe-Aus nicht lange allein durchs Leben. Kurz nach der Trennung von Robert verliebte sie sich nämlich zu ihrer Überraschung in Marie-Annes Ex-Mann Frédéric Thiébaud. "Da er das gleiche Leid durchgemacht hat, als sich seine Familie zur gleichen Zeit und unter den gleichen extremen Umständen getrennt hat, versteht er mich besser als jeder andere", schilderte sie seinerzeit. Kurze Zeit später verlobten sich die beiden und heirateten schließlich im Januar 2011 in Puerto Rico. "Frédéric Thiébaud war für mich ein wahres Geschenk als mitfühlender, verständnisvoller Freund, und im Laufe der Zeit ist aus dieser wertvollen Freundschaft eine erstaunliche Liebe entstanden", schwärmte Shania von ihrem neu gefundenen Liebesglück.

Auch heute noch sind die beiden noch megaglücklich miteinander, wie Shania und Fred immer wieder beweist. So teilte er Anfang Februar beispielsweise ein süßes Pärchen-Pic mit Shania auf seinem Social-Media-Account. "Ich bin unendlich stolz auf diese unglaubliche Frau. [...] Du verdienst den ganzen Erfolg der Welt. Ich liebe dich", schwärmte er.

