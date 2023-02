Salma Hayek enthüllt Unterhosen-Drama am Magic-Mike-Set

Salma Hayek (56) hätte sich fast nackig gemacht! Seit dem 9. Februar flimmert die Schauspielerin gemeinsam mit Channing Tatum (42) im dritten Teil von Magic Mike über die Kinoleinwände. Bereits im Voraus verriet die mexikanisch-US-amerikanische Künstlerin, dass sie sich im Rahmen der Dreharbeiten über ihren ersten Lap-Dance freuen konnte. Mit so mancher Tanzeinlage hatte sich die "Frida"-Darstellerin jedoch schwergetan. In einem Interview berichtete Salma jetzt, dass sie sich einmal fast entblößt hatte!

Bei ihrem Auftritt in der Graham Norton Show verriet Salma, dass es am Set von "Magic Mike" beinahe zu einem peinlichen Moment gekommen war. So war es bei einer gemeinsamen Tanzeinlage mit ihrem Co-Star offenbar so zur Sache gegangen, dass es der 56-Jährigen fast die Klamotten vom Leib gerissen hätte. "Einmal, als wir probten, musste ich meine Beine in eine bestimmte Position bringen [...]. Channing versuchte, mich an meiner Jogginghose zu packen, die dann riss. Dann wusste ich nicht mehr, ob ich Unterwäsche anhatte", erinnert sie sich an die knappe Angelegenheit und verriet, dass sie sich schließlich fest an ihren Tanzpartner geklammert hatte.

Auch in der Jimmy Kimmel Live!-Show hatte Salma verraten, dass eine Tanzprobe am Set sogar ziemlich ins Auge hätte gehen können. "Ich habe nicht getan, was ich tun sollte, also bin ich bei der Probe mit dem Kopf nach unten und habe mir fast den Kopf ernsthaft gestoßen", hatte sie geschildert. Auch in diesem Fall hätte Channing sie im letzten Moment festgehalten.

Warner Bros. Channing Tatum mit Salma Hayek in "Magic Mike's Last Dance"

Supplied by LMK Channing Tatum und Salma Hayek in "Magic Mike's Last Dance"

Getty Images Salma Hayek im Dezember 2022

