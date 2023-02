Salma Hayek verletzte sich fast beim "Magic Mike"-Lap-Dance

Das ist wohl gerade noch gut gegangen. Ab 9. Februar ist Salma Hayek (56) gemeinsam mit Channing Tatum (42) im dritten Teil von Magic Mike auf den Kinoleinwänden zu sehen. In dem Streifen wird es offenbar wieder einmal heiß hergehen: So schwärmte die Mexikanerin bereits von den Tanzkünsten ihres Kollegen und hatte während der Dreharbeiten sogar ihren allerersten Lap-Dance bekommen. Doch eine Tanzeinheit wäre fast aus dem Ruder gelaufen: Salma hätte sich am Set beinahe den Kopf gestoßen, was schlimme Folgen hätte haben können.

Die Schauspielerin war nun in der "Jimmy Kimmel Live!"-Show zu Gast und kam dort auf ihre jüngste Filmrolle zu sprechen. Eine Tanzszene wäre fast schiefgegangen, denn sie verlor während eines Kopfstands die Orientierung. "Ich habe nicht getan, was ich tun sollte, also bin ich bei der Probe mit dem Kopf nach unten und habe mir fast den Kopf ernsthaft gestoßen", berichtete sie. Lediglich die rettende Hand von Channing habe sie vor Schlimmerem bewahrt.

Während der Dreharbeiten hat sich zwischen den beiden Schauspielern eine enge Freundschaft entwickelt. "In diesem Film geht es unter anderem darum, was eine Frau will […]. Ihr werdet in diesem Film sehen, dass Salma und ich schöne Momente haben", hatte Channing in einem Interview mit People angeteasert und hinzugefügt: "Salma und ich reden über alles. Wir sind beste Freunde."

Anzeige

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Salma Hayek im Mai 2015

Anzeige

Getty Images Channing Tatum bei der Met Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de