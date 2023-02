Deshalb zog Nicole Kidman mit ihrer Familie nach Australien

Nicole Kidman (55) ist zurück in ihre Heimat gezogen! Die Oscar-Preisträgerin wurde eigentlich in Hawaii geboren – ursprünglich kommen ihre Eltern aber aus Australien. Dort lebte die Schauspielerin seit ihrer frühesten Kindheit. Die "Moulin Rouge"-Darstellerin hat längst ihre eigene Familie gegründet, mit der sie in den USA wohnte. Mit ihr zog es die vierfache Mama im vergangenen Jahr zurück in das Herkunftsland ihrer Eltern, denn: Nicoles Mutter ist erkrankt!

"Wir sind vor allem hier unten, um uns um meine Mutter zu kümmern und sie in der Nähe ihrer Enkelkinder zu haben", teilte die 55-Jährige im "Fresh Air"-Podcast mit. Im vergangenen Jahr seien ihr Ehemann, ihre zwei jüngsten Kinder und sie deshalb von den USA nach Down Under gezogen. "Ich bin an einem Punkt, an dem ich die Möglichkeit habe, die Welt mit den Augen einer 81-jährigen Frau zu sehen, weil wir uns so nahe sind", erzählte Nicole außerdem über die enge Verbindung, die sie mit ihrer Mutter habe. Um welche Erkrankung es sich bei seiner Mama handelt, gab der Big Little Lies-Star nicht bekannt.

Auf das gute Mutter-Tochter-Verhältnis macht die Hollywood-Bekanntheit auf Social Media immer wieder aufmerksam. Vor zwei Jahren gratulierte Nicole ihrer Mama Janelle mit einem niedlichen Schnappschuss der beiden und den Worten: "Happy Birthday an meine liebe Mama. Ich liebe dich so sehr. Dieses Bild zeigt uns einfach, wie wir sind!"

Getty Images Nicole Kidman mit ihrem Ehemann Keith Urban

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und ihre Mutter Janelle Ann

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und ihre Mutter Janelle im März 2020

