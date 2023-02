Jana Kramer oder Freund: Wer sagte zuerst "Ich liebe dich"?

Wer sprach die magischen Worte als Erstes aus? Jana Kramer (39) und der Football-Spieler Mike Caussin (35) gingen sechs Jahre lang Seite an Seite durchs Leben, bis die Schauspielerin 2021 die Scheidung einreichte. Vor wenigen Wochen verkündete Jana allerdings: Sie ist wieder verliebt – und zeigte ihren Liebsten nun sogar. Es handelt sich um den Trainer Allan Russell. Nun lüftet die Beauty ein weiteres Geheimnis.

In einem TikTok-Video beantwortete das frisch verliebte Paar einige Fragen zu ihrer jungen Beziehung. Auf die Frage, wer zuerst "Ich liebe dich" gesagt hatte, zeigten Jana und Allan auf den jeweils anderen – in dieser Hinsicht scheinen sie sich also nicht einig zu sein. Sie waren sich allerdings einig, dass der Sportler beschützender sei und am meisten esse, während der One Tree Hill-Star derjenige sei, der putze und mehr Geld ausgebe. Der ehemalige Spieler von North Carolina FC scherzte auch, dass seine Freundin mehr Streit anfinge und nerviger sei.

"Ich weiß nicht, ob das meine Person für immer ist. Aber ich werde die Liebe nicht wegschieben, nur weil ich schon einmal verletzt wurde. Ich werde sie annehmen", hatte sie in einer Folge ihres "Whine Down"-Podcasts im Januar über ihren neuen Partner erzählt. "Ich werde Spaß haben. Und wenn es nicht klappt, nun, weißt du was? Ich werde eine Menge Lektionen lernen. Und ich hatte auf dem Weg dorthin eine Menge Spaß."

Anzeige

Getty Images Allan Russell, Trainer bei Norwich City

Anzeige

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihrem Freund Allan Russell

Anzeige

Getty Images Allan Russell, Trainer bei Norwich City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de