Nicolas Puschmanns Mutter: Erfolg bei "First Dates Hotel"?

Nach ihrem Sohn sucht nun Angelika Puschmann die ganz große Liebe! Nicolas Puschmann (31) hatte als der erste Prince Charming 2019 in der gleichnamigen Datingshow nach seinem Gegenstück gesucht. Nun stellte sich seine Mama dem Liebesabenteuer im "First Dates Hotel"! Dieses verbrachte sie mit Uli, mit dem sie sich während der Sendung bestens verstanden und sogar Händchen gehalten hat. Doch reicht der Flirt für mehr? So steht es mittlerweile um Angelika und Uli!

Gemeinsam verließen die beiden Turteltauben Hand in Hand die Show. "Dann geht es in Hamburg weiter", zeigte sich der 61-Jährige zuversichtlich. Er spekulierte gar darüber, wann es wohl zu ihrem ersten Kuss komme. Zwar trennten sich die Wege von Angelika und Uli vorerst am Flughafen, doch in einer Videobotschaft verraten die beiden, dass sie sich nun weiterhin treffen. "Wir wollen mal sehen, wo die Reise hingeht. Wir sind auf einem guten Weg", äußert sich Uli darin.

Bereits während der Sendung sind die zwei gar nicht mehr aus dem Schwärmen übereinander herausgekommen. “Unsere gegenseitigen Hamburger Geschenke waren auf jeden Fall schon mal ein Eisbrecher", freute sich Angelika. Ihr Date konnte währenddessen offenbar gar nicht die Augen von ihr lassen. “Sie hat ein total schönes Lächeln und fröhlich ist sie”, sagte Uli.

Anzeige

RTL Stefan Behrens Nicolas Puschmann, "Unter uns"-Darsteller

Anzeige

VOX Uli und Angelika bei "First Dates Hotel"

Anzeige

Instagram / roland_trettl Roland Trettl

Anzeige

Glaubt ihr, dass aus den beiden ein Paar wird? Ja, bestimmt! Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de